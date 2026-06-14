غارة إسرائيلية على النبطية واعتراضات جوية بالجليل الأعلى

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الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقا، فيما أعلن حزب الله استهدافه بالصواريخ "تجمعات لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدة مجدل زون" جنوبي لبنان. اضافة اعلان





وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلقه حزب الله نحو قواته جنوبي لبنان، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باعتراضات جوية في المطلة بالجليل الأعلى.





