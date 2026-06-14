غارة إسرائيلية على النبطية واعتراضات جوية بالجليل الأعلى

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلقه حزب الله نحو قواته جنوبي لبنان، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باعتراضات جوية في المطلة بالجليل الأعلى.
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