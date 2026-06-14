الأحد 2026-06-14 02:16 ص

غارة إسرائيلية على النبطية واعتراضات جوية بالجليل الأعلى

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 14-06-2026 01:15 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد مراسل الجزيرة بشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقا، فيما أعلن حزب الله استهدافه بالصواريخ "تجمعات لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدة مجدل زون" جنوبي لبنان.اضافة اعلان


وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلقه حزب الله نحو قواته جنوبي لبنان، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باعتراضات جوية في المطلة بالجليل الأعلى.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم كوريا الشمالية

عربي ودولي كوريا الشمالية: مسألة نزع السلاح النووي "حُسمت بشكل لا رجعة فيه"

وظائف

وظائف وظائف شاغرة للأردنيين - تفاصيل

الحارس القطري محمود أبو ندى

عربي ودولي لقطة مؤثرة لحارس منتخب قطر بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في مباراة سويسرا

البقاء لله

الوفيات وفيات الأحد 14-6-2026

ارشيفية

عربي ودولي غارة إسرائيلية على النبطية واعتراضات جوية بالجليل الأعلى

ارشيفية

عربي ودولي مسؤولون إسرائيليون: الانسحاب من جنوب لبنان غير مطروح حاليا

كيف تشاهد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026؟

عربي ودولي كيف تشاهد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026؟

علم اليمن

عربي ودولي 18 وفاة وآلاف الإصابات بحمى الضنك في اليمن منذ بداية 2026



 
 






الأكثر مشاهدة

 