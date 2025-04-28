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غارة إسرائيلية على بلدة المجيدية جنوبي لبنان

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 28-04-2025 12:41 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارة من مسيّرة إسرائيلية على بلدة المجيدية جنوبي لبنان. اضافة اعلان
 
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