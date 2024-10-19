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غارة إسرائيلية على بلدة بيت ليف جنوبي لبنان

غارة إسرائيلية على لبنان
غارة إسرائيلية على لبنان
السبت، 19-10-2024 07:10 ص

الوكيل الإخباري- قالت مراسلة الجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بغارة بلدة بيت ليف جنوبي لبنان.

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بدورها ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت شمال ووسط إسرائيل خشية تسلل طائرات مسيرة.

 
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