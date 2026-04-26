غارة إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان بعد إنذار بالإخلاء

الوكيل الإخباري- أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام الرسمية الأحد بوقوع غارة على بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان الأحد، بعد إنذار من جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلائها مع 6 قرى أخرى، في ما قال إنه رد على "خرق" حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار.

