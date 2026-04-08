الأربعاء 2026-04-08 11:12 م

غارة إسرائيلية على بلدة يحمر في البقاع شرقي لبنان

غارة إسرائيلية على بلدة يحمر في البقاع شرقي لبنان
غارة إسرائيلية على بلدة يحمر في البقاع شرقي لبنان
 
الأربعاء، 08-04-2026 07:32 ص
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر صحفية إن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة يحمر في البقاع شرقي لبنان.اضافة اعلان


يُذكر أن موجة التصعيد الحالية بدأت في الثاني من مارس/آذار الماضي، عقب هجوم حزب الله على موقع عسكري إسرائيلي، ردًا على الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار (الساري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024)، واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

وفي أعقاب ذلك، أطلقت إسرائيل عدوانًا واسعًا شمل غارات جوية مكثفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في جنوب وشرق لبنان.
 
 


