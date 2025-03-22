السبت 2025-03-22 08:53 م
 

غارة إسرائيلية على مواقع عسكرية جنوبي دمشق

دمشق
دمشق
 
السبت، 22-03-2025 08:10 م
الوكيل الإخباري-    قالت مصادر أمنية سورية إن غارة إسرائيلية استهدفت اليوم السبت بلدة نجها جنوبي العاصمة السورية دمشق وضربت مواقع عسكرية ومساكن ضباط.اضافة اعلان


وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء أمس الجمعة استهدافه قواعد تابعة للجيش السوري في مدينة تدمر وقاعدة "تي-4" الجوية العسكرية وسط البلاد.
 
 
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