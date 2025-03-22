غارة إسرائيلية على مواقع عسكرية جنوبي دمشق

08:10 م

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الوكيل الإخباري- قالت مصادر أمنية سورية إن غارة إسرائيلية استهدفت اليوم السبت بلدة نجها جنوبي العاصمة السورية دمشق وضربت مواقع عسكرية ومساكن ضباط. اضافة اعلان





وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء أمس الجمعة استهدافه قواعد تابعة للجيش السوري في مدينة تدمر وقاعدة "تي-4" الجوية العسكرية وسط البلاد.