غارة إسرائيلية على مواقع عسكرية جنوبي دمشق

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء أمس الجمعة استهدافه قواعد تابعة للجيش السوري في مدينة تدمر وقاعدة "تي-4" الجوية العسكرية وسط البلاد.
-
أخبار متعلقة
-
كوريا الجنوبية: مقتل 4 أشخاص في حرائق غابات
-
وزير الخارجية البريطاني يعرب عن قلقه إزاء التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان
-
مطار هيثرو يستعيد حركته الكاملة بعد توقفها جراء حريق
-
الجيش الإسرائيلي: الجهة التي أطلقت الصواريخ من لبنان غير معروفة
-
اليونيفيل تعبر عن قلقها إزاء تصاعد العنف جنوب لبنان
-
شهيدان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
-
الشرطة التركية تعتقل أكثر من 340 متظاهراً في أعقاب احتجاجات
-
واشنطن تعترف بصعوبة وقف إطلاق النار بغزة وحماس تؤكد تمسكها بالمفاوضات