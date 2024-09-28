غارة حارة حريك .. هل نالت إسرائيل من ابنة حسن نصرالله ؟

10:20 ص

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الوكيل الإخباري- في وقت يلف الغموض مصير زعيم حزب الله، حسن نصرالله، بعد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الجمعة، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اغتيال ابنته زينب. اضافة اعلان





حيث أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" باغتيال زينب نصرالله في ضربة أمس.



كما ذكرت القناتين 12 و13 الإسرائيليتين أن زينب نصرالله اغتيلت بالغارات التي استهدفت معاقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس.



غير أنه لا يوجد أي تأكيد رسمي من حزب الله أو السلطات اللبنانية حول ذلك.

