غارة حارة حريك .. هل نالت إسرائيل من ابنة حسن نصرالله ؟

حيث أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" باغتيال زينب نصرالله في ضربة أمس.
كما ذكرت القناتين 12 و13 الإسرائيليتين أن زينب نصرالله اغتيلت بالغارات التي استهدفت معاقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس.
غير أنه لا يوجد أي تأكيد رسمي من حزب الله أو السلطات اللبنانية حول ذلك.
-
أخبار متعلقة
-
الخارجية الإيرانية: نتائج تقاعس المجتمع الدولي تجاه جرائم الصهاينة ستنعكس على العالم قريبا
-
رشقة صاروخية باتجاه إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في مواقع مختلفة
-
مستشفيات الضاحية الجنوبية تجلي مرضاها.. ووقف استقبال الحالات غير الطارئة بلبنان
-
خلال زيارته الرسمية لأمريكا.. محمد بن زايد يلتقي ترمب
-
واشنطن بوست: إسرائيل تستعد لغزو بري للبنان
-
تعزيزات تركية إلى إدلب وحلب
-
شهداء وجرحى مع تواصل غارات الاحتلال على لبنان
-
سماع دوي انفجارات في تل أبيب