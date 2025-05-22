غارة على مبنى في جنوب لبنان بعد تحذير إسرائيلي

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد وجّه في وقت سابق، إنذارا بالإخلاء الفوري لعدة مبانٍ في قرية تول جنوبيّ لبنان.
وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "تحذير عاجل للموجودين في قرية تول في جنوب لبنان تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم، أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".
وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد أفادت في وقت سابق بسقوط شهيد إثر غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدتين في قضاء مرجعيون.
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