غارة على معقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار إخلاء إسرائيلي

وتصاعدت سحابة ضخمة من الدخان من المكان بعد الغارة التي تردد صداها الى مناطق خارج بيروت، وفق فرانس برس.
-
أخبار متعلقة
-
طبيب: ترامب يستخدم علاجا وقائيا لطفح جلدي ظهر على رقبته
-
السعودية تتصدى لثلاثة صواريخ كروز خارج مدينة الخرج
-
قتلى وجرحى في غارتين إسرائيليتين بالضاحية الجنوبية لبيروت
-
البحرين: تدمير 74 صاروخا و117 مسيرة إيرانية منذ بدء الهجمات
-
الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء مبان في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت
-
إسرائيل تخفف قيود حالة الطوارئ
-
الإمارات: التعامل مع 189 صاروخا باليستيا من إيران
-
اجتماع وزاري خليجي-أوروبي طارئ لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية