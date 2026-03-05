الخميس 2026-03-05 04:36 ص

غارة على معقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار إخلاء إسرائيلي

غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت
الضاحية الجنوبية
 
الخميس، 05-03-2026 03:29 ص

الوكيل الإخباري- استهدفت غارة مبنى في محلة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، بعد إنذار إخلاء إسرائيلي.

وتصاعدت سحابة ضخمة من الدخان من المكان بعد الغارة التي تردد صداها الى مناطق خارج بيروت، وفق فرانس برس.

 
 


