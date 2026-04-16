غارتان إسرائيليتان تدمّران جسر القاسمية الرئيسي في جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- دمّرت غارة إسرائيلية الخميس، جسرا رئيسيا في جنوب لبنان، هو الأخير الذي يربط بين منطقة جنوب نهر الليطاني وشماله، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.





وأوردت الوكالة "شنّ الطيران الحربي المعادي غارتين متتاليتين استهدفتا جسر القاسمية، وهو الممر المتبقي الذي يربط منطقة صور بمدينة صيدا، ما أدى إلى تدميره بالكامل".



واعتبر الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل ينبغي أن يشكّل "المدخل الطبيعي" للمفاوضات المباشرة المقبلة مع إسرائيل.



وقال عون وفق بيان صادر عن الرئاسة "وقف إطلاق النار الذي يطالب به لبنان مع إسرائيل سيكون المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة بين البلدين"، وذلك بعد يومين من عقد سفيري لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ عقود اتفقا خلالها على إجراء مفاوضات مباشرة في موعد يُحدد لاحقا.



ولم يشر بيان الرئاسة الذي جاء بعد لقاء عون وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، إلى أي اتصال مرتقب بين مسؤول لبناني وإسرائيلي، كما كان أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي دمّر تباعا منذ 2 آذار 2026، أربعة جسور رئيسية على نهر الليطاني الذي يقسم جنوب لبنان إلى قسمين.









