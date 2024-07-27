غارتان إسرائيليتان على بلدة كفركلا جنوبي لبنان

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697625 الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن إسرائيل شنت غارتين جويتين على بلدة كفركلا جنوب لبنان. اقرأ أيضاً ليبيا.. انفجار مستودع ذخيرة وسط مطالب بفتح تحقيق وفيات ومصابون جراء تصادم 13 سيارة بالسعودية إغلاق جميع المراكز الحكومية والبنوك في ايران غدا قناة إسرائيلية: رصد إطلاق 4 صواريخ من لبنان إنقاذ 60 نزيلا من جنسيات مختلفة من حريق بفندق جنوبي العراق شهيد في غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب شرقي العراق ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار والرياح الموسمية الجنوبية الغربية في الفلبين إخلاء مطار بازل-مولوز عند الحدود الفرنسية السويسرية لأسباب أمنية