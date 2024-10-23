 
الأربعاء 2024-10-23 09:25 ص
 
 

غارتان إسرائيليتان على منطقة وادي برغز جنوبي لبنان

ا
جانب من الغارات
الأربعاء، 23-10-2024 08:49 ص

الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي شنّ غارتين على منطقة وادي برغز جنوبي لبنان.

اضافة اعلان


يشار إلى أن إسرائيل وسّعت منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق حربها وغاراتها الجوية، لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، كما بدأت غزوا بريا "محدودا" جنوبي البلاد.


وقد أسفر العدوان على لبنان عن أكثر من 2350 شهيدا، و10 آلاف و906 مصابين، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.

 
gnews

أحدث الأخبار

الدكتور الجامعي أيمن الرواجفة

أخبار محلية عاجل وافته المنية بمسجد في السعودية.. من هو الدكتور الأردني الرواجفة؟

ب

عربي ودولي بايدن يدعو إلى الإغلاق على ترامب وحبسه "سياسيا"

وزارة العمل

أخبار محلية مسودة تعليمات محدثة للفحوصات الطبية الأولية والدورية - رابط

تعبيرية

وظائف التربية تعلن حاجتها لمعلمين

ا

عربي ودولي غارتان إسرائيليتان على منطقة وادي برغز جنوبي لبنان

حاملة الطائرات الصينية لياونينغ

عربي ودولي تايبيه ترصد حاملة طائرات صينية في مضيق تايوان

جنود من كوريا الشمالية خلال تدريب عسكري

عربي ودولي زيلينسكي يطالب الحلفاء بالرد على تورط كوريا الشمالية في الحرب

أرشيفية

عربي ودولي دوي انفجار في تل أبيب ووقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون



 


الأكثر مشاهدة