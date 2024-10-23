غارتان إسرائيليتان على منطقة وادي برغز جنوبي لبنان

الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي شنّ غارتين على منطقة وادي برغز جنوبي لبنان.

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يشار إلى أن إسرائيل وسّعت منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق حربها وغاراتها الجوية، لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، كما بدأت غزوا بريا "محدودا" جنوبي البلاد.