غارتان على جنوبي لبنان

01:07 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/709307 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قصف الطيران الحربي الإسرائيلي الليلة قرية دير الزهراني في النبطية جنوبي لبنان، مما أسفر عن اندلاع حرائق. اضافة اعلان





كما نفذ طيران الاحتلال غارة على بلدة دبين بجنوب لبنان أيضا.