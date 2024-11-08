غارتان على منطقة الحدت في ضاحية بيروت الجنوبية

وكان مراسل سكاي نيوز عربية قد أفاد في وقت سابق من فجر الخميس إلى وقوع غارات إسرائيلية عنيفة على منطقة الحدت وحارة حريك وتحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 40 شخصا في غارات إسرائيلية استهدفت شرق البلاد الأربعاء، بما في ذلك مدينة بعلبك، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ ورفع الانقاض لا تزال جارية بحثا عن مفقودين.
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