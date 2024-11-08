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غارتان على منطقة الحدت في ضاحية بيروت الجنوبية

جانب من الغارات على الضاحية الجنوبية
جانب من الغارات على الضاحية الجنوبية
الجمعة، 08-11-2024 11:58 م
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر في لبنان، بوقوع غارتان إسرائيليتان عنيفتان على منطقة الحدت في الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الجمعة.اضافة اعلان


وكان مراسل سكاي نيوز عربية قد أفاد في وقت سابق من فجر الخميس إلى وقوع غارات إسرائيلية عنيفة على منطقة الحدت وحارة حريك وتحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 40 شخصا في غارات إسرائيلية استهدفت شرق البلاد الأربعاء، بما في ذلك مدينة بعلبك، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ ورفع الانقاض لا تزال جارية بحثا عن مفقودين.
 
gnews

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