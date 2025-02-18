غارديان: ترامب يتعرض لانتقادات لتشبيه نفسه بنابليون

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة غارديان البريطانية إن كثيرين انتقدوا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتشبيهه نفسه بالقائد العسكري الفرنسي نابليون بونابرت في منشور "دكتاتوري" نشره الأحد الماضي. على وسائل التواصل الاجتماعي، مرددا تأكيد الإمبراطور الفرنسي بأن "من ينقذ بلاده لا ينتهك أي قوانين".

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وأعاد ترامب نشر هذا الاقتباس نهاية أسبوع مضطرب آخر في وقت مبكر من رئاسته الثانية، حيث شكك مساعدون له في شرعية القضاة الذين يتخذون سلسلة من الأحكام لتعطيل استيلاء إدارته العدواني على المؤسسات والميزانيات الفدرالية أو تفكيكها.



وقد أدى تحديه لبعض هذه الأوامر القضائية، بما في ذلك أمر واحد بإعادة التمويل إلى هيئات مثل المعاهد الوطنية للصحة، إلى إعلان العديد من معارضي الرئيس أزمة دستورية.