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غالانت: حتى مع اغتيال نصر الله لاتزال مهمتنا لم تكتمل بعد

غالانت على الحدود الشمالية مع جنود الجيش الإسرائيلي
غالانت على الحدود الشمالية مع جنود الجيش الإسرائيلي
الإثنين، 30-09-2024 03:27 م
الوكيل الإخباري-   اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن اغتيال أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله "خطوة هامة"، مشددا على استعداد إسرائيل لبذل كل جهد لإعادة سكان الشمال إلى مناطقهم.اضافة اعلان


وخلال زيارته الحدود الشمالية صباح اليوم الاثنين، التقى غالانت بمقاتلي اللواء 188 ومقاتلي لواء غولاني، وصرح قائلا: "القضاء على نصر الله خطوة مهمة للغاية"، مؤكدا أن "العملية ضد حزب الله مستمرة".

ولفت إلى أنه "على الرغم من تحقيق إنجازات كبيرة، إلا أن النضال لم ينته بعد. لقد تصرفنا بقوة، وضربنا العدو، وسنواصل التحرك.. لم نكمل المهمة بعد"، مشيرا إلى "أننا وجهنا قبل أسبوعين سلسلة ضربات موجعة للحزب، أدت إلى تعطيل تسلسل قيادته وإحباط العديد من العمليات الإرهابية المخطط لها".

روسيا اليوم
 
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