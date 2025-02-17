غالانت: قبل 500 يوم فشلت إسرائيل في المهمة الأولى

الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت ان قبل 500 يوم فشلت دولة إسرائيل في المهمة الأولى والأهم وهي ضمان سلامة مواطنيها وحمايتهم من أي تهديد.

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