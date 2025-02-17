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غالانت: قبل 500 يوم فشلت إسرائيل في المهمة الأولى

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت
الإثنين، 17-02-2025 06:58 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت ان قبل 500 يوم فشلت دولة إسرائيل في المهمة الأولى والأهم وهي ضمان سلامة مواطنيها وحمايتهم من أي تهديد.

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وبين ان "النصر على عدونا لم يتحقق بعد ونحن بحاجة إلى خطوة سياسية تحول الحسم العسكري إلى نصر".

 
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