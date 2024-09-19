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غالانت يقول إن "الإجراءات العسكرية" ستتواصل ضد حزب الله

غالانت
يوآف غالانت
الخميس، 19-09-2024 10:48 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، أنّ الإجراءات العسكرية "ستتواصل" ضدّ حزب الله.

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وقال غالانت "في المرحلة الجديدة من الحرب هناك فرص مهمة، ولكن هناك مخاطر مهمة أيضا. يشعر حزب الله بأنّه ملاحق. إجراءاتنا العسكرية المتتالية ستتواصل".

 
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