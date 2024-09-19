غالانت يقول إن "الإجراءات العسكرية" ستتواصل ضد حزب الله

وقال غالانت "في المرحلة الجديدة من الحرب هناك فرص مهمة، ولكن هناك مخاطر مهمة أيضا. يشعر حزب الله بأنّه ملاحق. إجراءاتنا العسكرية المتتالية ستتواصل".
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