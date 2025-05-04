غانتس: إيران من تطلق الصواريخ علينا وليس اليمن

وقال في تغريدة على حسابه في منصة إكس اليوم الأحد، "هذه ليست اليمن، هذه إيران.
وأضاف: "على الحكومة الإسرائيلية أن تستيقظ وتتوقف عن العودة إلى أيام الرذاذ.
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