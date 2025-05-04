غانتس: إيران من تطلق الصواريخ علينا وليس اليمن

الوكيل الإخباري- دعا زعيم حزب الوحدة الوطنية في إسرائيل بيني غانتس، إلى رد فعل عنيف في طهران ردا على سقوط صاروخ أطلق من اليمن قرب مطار بن غوريون في تل أبيب وسط البلاد.

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وقال في تغريدة على حسابه في منصة إكس اليوم الأحد، "هذه ليست اليمن، هذه إيران. إيران هي من تطلق الصواريخ الباليستية على دولة إسرائيل، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها".



وأضاف: "على الحكومة الإسرائيلية أن تستيقظ وتتوقف عن العودة إلى أيام الرذاذ.

إن إطلاق الصواريخ على دولة إسرائيل يجب أن يؤدي إلى رد فعل عنيف في طهران".