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غرق أكثر من 130 شخصا في فرنسا خلال ثلاثة أسابيع بسبب موجة الحر غير المسبوقة

غرق أكثر من 130 شخصا في فرنسا خلال ثلاثة أسابيع بسبب موجة الحر غير المسبوقة
غرق أكثر من 130 شخصا في فرنسا خلال ثلاثة أسابيع بسبب موجة الحر غير المسبوقة
 
الجمعة، 10-07-2026 09:16 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية مارينا فيراري، اليوم الجمعة، أن 131 شخصا لقوا حتفهم غرقا في فرنسا منذ 19 يونيو، بالتزامن مع موجة الحر الشديدة وغير المعتادة التي تشهدها البلاد.اضافة اعلان


وكانت الوزيرة قد كشفت في وقت سابق عن وفاة أكثر من 90 شخصا نتيجة حوادث الغرق، قبل ارتفاع الحصيلة إلى أكثر من 130 حالة.

وأوضحت فيراري أن 55% من حالات الوفاة وقعت أثناء السباحة في مناطق غير مخصصة للعوم ولا تتوفر فيها مراقبة ومنقذون، بينما سجلت 20% من الوفيات في أماكن سباحة خاصة، خصوصا المسابح.

وأضافت أن عددا كبيرا من الضحايا هم من القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، إلى جانب أشخاص تزيد أعمارهم على 60 عاما.

وتأتي هذه الحصيلة في وقت تواجه فيه فرنسا وعدد من الدول الأوروبية موجة حر قوية خلال الأسابيع الأخيرة. وفي نهاية يونيو، رفعت هيئة الأرصاد الفرنسية مستوى التحذير إلى أعلى درجة في 72 من أصل 96 إقليما، في سابقة قياسية.

وسجلت درجات الحرارة مستويات قريبة من 40 درجة مئوية، بل تجاوزتها في بعض المناطق، ما دفع السلطات إلى التحذير من مخاطر الحرارة المرتفعة وزيادة الإقبال على السباحة.
 
 


gnews

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