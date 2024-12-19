غرق 20 مهاجرا في تحطم مركب قبالة سواحل تونس وإنقاذ 5

وجاء في بيان أنه تم انتشال 20 جثة والبحث متواصل بعدما تم إنقاذ خمسة مهاجرين متحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء كانوا جميعهم على متن قارب غرق قبالة اللوزة.
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