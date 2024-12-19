غرق 20 مهاجرا في تحطم مركب قبالة سواحل تونس وإنقاذ 5

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الوكيل الإخباري- لقي 20 مهاجرا على الأقل حتفهم إثر تحطم مركب قبالة مدينة صفاقس في شرق تونس بينما تم إنقاذ خمسة، بحسب ما أفاد الحرس الوطني المشرف على خفر السواحل الأربعاء. اضافة اعلان





وجاء في بيان أنه تم انتشال 20 جثة والبحث متواصل بعدما تم إنقاذ خمسة مهاجرين متحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء كانوا جميعهم على متن قارب غرق قبالة اللوزة.