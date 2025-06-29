غروسي: إيران قد تتمكن من استئناف تخصيب اليورانيوم خلال بضعة أشهر

وقال غروسي في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية أمس السبت: "أستطيع القول إنه خلال بضعة أشهر قد يكون لديهم عدة مجموعات من أجهزة الطرد المركزي لإنتاج اليورانيوم المخصب، أو أقل من ذلك".
وتابع قائلا: "بصراحة، لا يمكن القول إن كل شيء قد اختفى من الوجود ولم يعد هناك شيء"، مؤكدا أن إيران احتفظت ببعض عناصر برنامجها النووي بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية على منشآتها النووية هذا الشهر.
وأوضح غروسي: "من الواضح أن الضرر كان كبيرا، لكنه أولا ليس ضررا شاملا. وثانيا، إيران لديها القدرات الصناعية والتقنية. إذا أرادت، فيمكنها البدء في ذلك مرة أخرى"، في إشارة إلى تخصيب اليورانيوم وتطوير البرنامج النووي الإيراني.
ورجح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لا تزال تمتلك "قدرات لمعالجة وتحويل وتخصيب اليورانيوم بدرجة ما" في منشآت فردو ونطنز وأصفهان. وأضاف أن هذه المنشآت "تعرضت لأضرار كبيرة"، لكن "بعضها لا تزال قائمة".
ودعا غروسي إلى ضرورة استمرار مفتشي الوكالة في عملهم في إيران "للحصول مرة أخرى على معلومات حول الأنشطة الجارية" .
-
أخبار متعلقة
-
"واشنطن بوست": فرض العقوبات على روسيا سيؤدي إلى حرب تجارية عالمية
-
السودان.. البرهان يعين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية
-
نجل ترامب يلمح إلى إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية
-
كشف حصيلة هجوم إسرائيل على أشهر سجون إيران
-
مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية الاثنين
-
ترامب: محاكمة نتنياهو تُعيق قدرته على التفاوض مع إيران وحماس
-
تقرير يكشف تفاصيل تجنيد إسرائيلي لاغتيال كاتس بأوامر إيرانية
-
زلزال متوسط القوة يهز وسط باكستان فجر الأحد