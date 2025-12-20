غروسي: إيران لم تقدم بيانات عن مخزون اليورانيوم والأضرار بعد الضربات الأمريكية

الوكيل الإخباري- أفاد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، بأن الوكالة لم تتلق من إيران أي بيانات أو تقارير بشأن حالة مخزونات اليورانيوم المخصب والأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية.



وقال غروسي، ردا على سؤال لوكالة "نوفوستي" حول ما إذا كانت تلقت الوكالة تقارير من إيران: "لا، لم تتلق".

اضافة اعلان



يذكر أن إسرائيل شنت في ليلة 13 يونيو عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج عسكري نووي سري. وشملت أهداف الضربات الجوية والمداهمات التخريبية المزعومة منشآت نووية ومواقع قيادية وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية.



ونفت إيران هذه الاتهامات وردت بهجمات مضادة، واستمر تبادل الضربات بين الطرفين لمدة 12 يوما.

وانضمت الولايات المتحدة إلى هذه المواجهة بتنفيذها هجوما على المنشآت النووية الإيرانية في ليلة 22 يونيو. وعلى إثر ذلك، وجهت طهران ضربات صاروخية مساء 23 يونيو على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مع إعلان أنها لا تنوي المضي قدما في التصعيد.