غروسي: إيران لم تقدم بيانات عن مخزون اليورانيوم والأضرار بعد الضربات الأمريكية

وقال غروسي، ردا على سؤال لوكالة "نوفوستي" حول ما إذا كانت تلقت الوكالة تقارير من إيران: "لا، لم تتلق".
يذكر أن إسرائيل شنت في ليلة 13 يونيو عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج عسكري نووي سري. وشملت أهداف الضربات الجوية والمداهمات التخريبية المزعومة منشآت نووية ومواقع قيادية وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية.
ونفت إيران هذه الاتهامات وردت بهجمات مضادة، واستمر تبادل الضربات بين الطرفين لمدة 12 يوما.
