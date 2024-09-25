غروسي: إيران مستعدة للعودة لمحادثات الملف النووي

وأعرب غروسي عن تطلعه إلى إحراز تقدم حقيقي في استئناف المناقشات بشأن الملف النووي الإيراني على وجه السرعة، مشيرا إلى أنه يعتزم زيارة طهران في أكتوبر/تشرين الأول للقاء الرئيس مسعود بزشكيان.
ونقلت وكالة رويترز عن غروسي قوله "ما أراه هو رغبة معلنة في التعاون معنا بطريقة أكثر جدية" من قبل طهران.
وتأتي التصريحات بعد محادثات أجراها غروسي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على هامش لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء.
وعراقجي هو أحد المهندسين الرئيسيين للاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي حدّ من قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الغربية المفروضة على البلد.
-
أخبار متعلقة
-
حزب الله يعلن قصف مستوطنة ساعر
-
أحدهم في حالة خطرة .. 3 جرحى إسرائيليين إثر سقوط صواريخ من لبنان
-
وفاة 4 من أفراد الجيش الإماراتي إثر تعرضهم لحادث .. بيان رسمي
-
خامنئي ينتقد الصمت "المخزي" وحفيد الخميني يوجه رسالة لحزب الله
-
ضبط أكبر صفقة مخدرات داخل شحنة سجاد في مصر .. صورة
-
مصادر تعدد لرويترز أسباب صمود حزب الله
-
إسرائيل تضرب لبنان بقنبلة "المطرقة" الزلزالية .. تعرف عليها
-
نيويورك تايمز: التصعيد بلبنان قوبل بمعارضة شديدة من مسؤولين إسرائيليين