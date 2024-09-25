 
الأربعاء 2024-09-25 04:29 م
 
 

غروسي: إيران مستعدة للعودة لمحادثات الملف النووي

.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي
الأربعاء، 25-09-2024 02:22 م

الوكيل الإخباري- قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن المسؤولين الإيرانيين لديهم رغبة أكبر في التعاون مع الوكالة على نحو أكثر جدية بعد محادثات أجريت في نيويورك.

اضافة اعلان


وأعرب غروسي عن تطلعه إلى إحراز تقدم حقيقي في استئناف المناقشات بشأن الملف النووي الإيراني على وجه السرعة، مشيرا إلى أنه يعتزم زيارة طهران في أكتوبر/تشرين الأول للقاء الرئيس مسعود بزشكيان.


ونقلت وكالة رويترز عن غروسي قوله "ما أراه هو رغبة معلنة في التعاون معنا بطريقة أكثر جدية" من قبل طهران.


وتأتي التصريحات بعد محادثات أجراها غروسي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على هامش لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء.


وعراقجي هو أحد المهندسين الرئيسيين للاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي حدّ من قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الغربية المفروضة على البلد.

 
gnews

أحدث الأخبار

الملك تشارلز

منوعات قاعدة مدهشة للملك تشارلز في توفير الطعام

من المصدر

أخبار محلية العيسوي: بقيادة الملك صوت الأردن تجاه فلسطين سيبقى يصدح بالحق

كبسولة الموت- أرشيفية

منوعات أول انتحار بـ"كبسولة الموت" في سويسرا .. و120 شخصا في قائمة الانتظار (فيديو)

تعبيرية

طب وصحة أعراض تظهر على اللسان تدل على الإصابة بهذا المرض الخطير!

من المصدر

أخبار محلية إعلان من إدارة ترخيص السواقين والمركبات

رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة

أخبار محلية تحت بند الدروس المستفادة .. المستقلة للانتخاب تبدأ لقاءاتها مع شركاء العمل الانتخابي

تعبيرية

منوعات "محيطاتنا".. مسلسل وثائقي بصوت أوباما

خالد أبو مرجوب نقيب العاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أخبار محلية أبو مرجوب: خطابٌ ملكيٌ تاريخي يحمل رسائل واضحة وينتصر للحقوق الفلسطينية



 


الأكثر مشاهدة