الجمعة 2026-03-20 06:03 ص

غروسي: الدولية للطاقة الذرية تدرس إمكانية نقل المواد النووية من إيران

أرشيفية
 
الخميس، 19-03-2026 10:42 م

الوكيل الإخباري- قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن الوكالة تدرس إمكانية قيام مفتشيها بجمع ونقل المواد النووية من إيران وسط التصعيد المستمر في كافة أنحاء البلاد.

وأعلنت السلطات الإيرانية في وقت سابق من شهر مارس أن الولايات المتحدة وإسرائيل وجهتا سلسلتين من الضربات في الأول من مارس على منشأة نطنز النووية الإيرانية، التي تضم محطة لتخصيب اليورانيوم. دون أن يتم رصد أي تسربات إشعاعية.

اضافة اعلان


وفي مقابلة مع قناة CBS التلفزيونية، أضاف غروسي خلال رده على سؤال حول إمكانية جمع ونقل المواد النووية من إيران: "نحن ندرس هذه الخيارات".


وكان غروسي قد ذكر سابقا أنه لا توجد أي دلائل على أن إيران قد نقلت اليورانيوم عالي التخصيب من المنشآت النووية الرئيسية في البلاد، والتي تعرضت لهجوم من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل في يونيو (حرب 12 يوما).


في 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، فضلاً عن استهدافها أهدافا عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة