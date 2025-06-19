غروسي: لا تأكيد لجهد إيراني لتصنيع سلاح نووي

الوكيل الإخباري- قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ان لا تأكيد لجهد إيراني لتصنيع سلاح نووي ولكن توجد عناصر تثير قلقا.

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