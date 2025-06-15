غروسي: منشآت إيران النووية لم تتعرض لمزيد من الأضرار

وفي بيان نشره غروسي عبر الحساب الرسمي للوكالة على منصة "إكس" أمس السبت، أشار إلى أن المعلومات المتوفرة لدى الوكالة تؤكد عدم تسجيل أي أضرار في منشأة "فوردو" لتخصيب اليورانيوم، ومفاعل "هونداب" للماء الثقيل، الذي لا يزال قيد الإنشاء.
وأوضح أن منشأة "نطنز" النووية لم تتعرض لأي أضرار إضافية منذ الهجوم الإسرائيلي يوم الجمعة.
وأمس السبت، أعلن بهروز كمالوندي، المتحدث الرسمي باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن أضرارًا "محدودة" لحقت ببعض مناطق موقع تخصيب اليورانيوم في منشأة "فوردو"، جنوب طهران، جراء الهجوم الإسرائيلي.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" عن كمالوندي قوله إن "جزءًا كبيرًا من المعدات والمواد تم نقله مسبقًا إلى خارج المنشأة، ولم تكن هناك أضرار واسعة النطاق".
وأشار إلى أنه لا يوجد أي قلق بشأن التلوث الإشعاعي، كما أكد أن الأضرار التي لحقت بمجمع "نطنز" النووي كانت سطحية ومحدودة.
ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل هجومًا واسعًا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ في مناطق مختلفة، بالإضافة إلى مبانٍ سكنية، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.
ومن جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران أطلقت عملية "الوعد الصادق 3" ردًا على الضربات الإسرائيلية.
روسيا اليوم
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