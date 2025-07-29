الثلاثاء 2025-07-29 01:56 ص
 

غروشكو: الإنفاق العسكري لدول الناتو بلغ مستويات قياسية هائلة

نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو
نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو
 
الثلاثاء، 29-07-2025 12:51 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، بأن وتيرة تسليح دول الناتو تتسارع، موضحًا أن "مجموع النفقات العسكرية لجميع دول الحلف بلغ 1.5 تريليون دولار".اضافة اعلان


وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، خلال مقابلة مع "جمعية الحوار الفرنسي الروسي": "مجموع النفقات العسكرية لجميع دول الناتو بلغ اليوم أرقامًا هائلة، 1.5 تريليون دولار، كما تعتزم الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف إنفاق 456 مليار دولار على الأغراض العسكرية عند رفع ميزانيات الدفاع إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي".

وأضاف: "سيتكبد دافعو الضرائب ثمن كل هذا"، مشيرًا إلى أنه "سيتعين التضحية بمخصصات الاحتياجات الاجتماعية، والرعاية الصحية، والعلوم، والتعليم".

وأكد أن "الدعاية الغربية، لتبرير هذه النفقات العسكرية الضخمة، تعمل بكل قوة"، كما أن "حلف الناتو، ومعه الاتحاد الأوروبي، حددا هدف بناء نظام أمني ليس فقط بدون مشاركة روسيا، بل أيضًا ضد روسيا".

هذا، ولفت رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس "الدوما" الروسي ليونيد سلوتسكي، في وقت سابق، إلى أن ما يُسمّى بـ"تحالف الراغبين" يقرع طبول حرب كبرى ويتخذ إجراءات جنونية للتصعيد بين روسيا وحلف "الناتو".

روسيا اليوم
 
 
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