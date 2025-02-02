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غزة وإيران .. ملفان يحملهما نتنياهو خلال لقاءه ترامب بواشنطن

من لقاء سابق بين نتنياهو وترامب
من لقاء سابق بين نتنياهو وترامب
الأحد، 02-02-2025 08:59 ص
الوكيل الإخباري-   قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيناقش خلال لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن الوضع في قطاع غزة، وقضية المحتجزين، بالإضافة إلى "جميع مكونات المحور الإيراني".اضافة اعلان


وسيغادر نتنياهو إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم الأحد فيما وصفه مكتبه بـ"اللقاء التاريخي"، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي هو "أول زعيم" يلتقيه ترامب بعد تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، بحسب وصفه.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع بين ترامب ونتنياهو يوم الثلاثاء في البيت الأبيض.

وفي بيان منفصل، قال مكتب نتنياهو إنه تحدث مع المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أمس السبت.

واتفقا على الاجتماع في واشنطن يوم الاثنين لبدء المحادثات حول المرحلة الثانية من صفقة إطلاق المحتجزين مع حماس، وفقًا للبيان.

وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل بين إسرائيل وحماس في منتصف يناير الماضي بعد جهود وساطة بين الأطراف المتنازعة استمرت شهورًا من قبل الولايات المتحدة ومصر وقطر.

ويُعرف ترامب بعلاقته الوثيقة مع نتنياهو، رغم أنه كان ينتقده أحيانًا. وتُعتبر هذه الزيارة المبكرة بمثابة إشارة قوية على دعم ترامب لرئيس الوزراء اليميني، الذي يواجه انتقادات شديدة بسبب إدارته للحرب في غزة.

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