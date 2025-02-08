غزة والبنتاغون وبايدن.. ترامب يواصل مسلسل التصريحات المثيرة للجدل

وقال الرئيس الأميركي إنه "ليس مستعجلًا" فيما يخص تنفيذ خطته المثيرة للجدل بشأن السيطرة على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.
وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، حيث استضاف رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، أن خطته، التي وصفها بأنها "صفقة عقارية"، قد "حظيت بترحيب كبير".
ومن غير الواضح من كان يقصد بقوله، خاصة أن خطته قوبلت بانتقادات من قادة إقليميين وحلفاء مقربين، بالإضافة إلى بعض أقرب حلفائه الجمهوريين في الكونغرس.
أعلن الرئيس الأميركي أنه كلّف إيلون ماسك، الذي عيّنه على رأس وزارة الكفاءة الحكومية، بإجراء مراجعة لنفقات وزارة الدفاع وقطاعات حكومية أخرى.
ولدى سؤاله إن كان قطاع الدفاع مدرجًا في أجندة ماسك لخفض النفقات، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه أعطى توجيهاته لماسك بتفقد وزارتي التعليم والدفاع، حيث هناك "أمور في غاية السوء"، حسب تعبيره.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء حق الرئيس السابق جو بايدن في الاطلاع على المعلومات الحكومية السرية وتلقي الإحاطات الاستخباراتية اليومية.
وقال ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إنه لا حاجة لاستمرار جو بايدن في الحصول على معلومات حكومية سرية.
وأضاف: "بايدن وضع هذا المبدأ عندما حرمني عام 2021 من الإحاطات الاستخباراتية اليومية".
وأوضح ترامب أنه "وفقًا لتقرير لوزارة العدل في عهد بايدن، فإنه يعاني من ضعف الذاكرة ولا يمكن الوثوق به في المعلومات الحساسة، وإنني سأحمي أمننا القومي دائمًا، وبايدن مطرود".
أعلن ترامب أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) يجب أن تُغلق، في تصعيد جديد لحملته ضد هذه الهيئة الحكومية.
وكتب ترامب بالأحرف الكبيرة في منشور على منصته "تروث سوشيال": "الفساد بلغ مستويات نادرًا ما شوهدت من قبل. أغلقوها!"، مشيرًا إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وأضاف: "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تثير غضب اليسار الراديكالي.. بها كثير من الاحتيال، وهو أمر لا يمكن تبريره إطلاقًا".
وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا بوقف المساعدات المالية لدولة جنوب أفريقيا، وهاجم سياسة بريتوريا الخارجية، لا سيما فيما يتعلق بملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وأوضح البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي يهدف إلى التعامل مع ما سماه "الأعمال الفظيعة" في جنوب أفريقيا، بما في ذلك مصادرة أراضٍ زراعية تعود لأقليات عرقية، في إشارة إلى المزارعين البيض.
كما أشار الرئيس الأميركي إلى أنه سيتم العمل على خطة لاستقبال المزارعين الجنوب أفريقيين وأسرهم كلاجئين.
وقال ترامب إن هناك سياسات حكومية عديدة في جنوب أفريقيا تهدف إلى تقويض تكافؤ الفرص في التوظيف والتعليم والأعمال التجارية.
الجزيرة
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