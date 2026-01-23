الجمعة 2026-01-23 05:39 م

غضب أوروبي واسع بعد نشر ترامب محادثات خاصة مع قادة القارة

الجمعة، 23-01-2026 04:33 م
الوكيل الإخباري-   كشف موقع "بوليتيكو" الإخباري، الجمعة، أن نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمحادثات خاصة بينه وبين قادة أوروبيين أثار غيظ قادة القارة العجوز، ويهدد بنشوء أزمة ثقة بين واشنطن وحلفائها المقرّبين.اضافة اعلان


ونشر ترامب في الأيام الماضية لقطات شاشة لرسالة تلقاها من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعرض فيها استضافة اجتماع مجموعة السبع في باريس ودعوة روسيا إلى الاجتماعات.

وبحسب ما نشره ترامب على منصته، قال ماكرون إن الطرفين متفقان تمامًا بشأن روسيا، و"يمكنهما تحقيق إنجازات كبيرة في لجم إيران"، معربًا في الوقت نفسه عن تفهمه للموقف الأميركي بشأن غرينلاند.

كما نشر ترامب رسالة خاصة من الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، وصف فيها ترامب بـ"الأب" وامتدح "إنجازاته المذهلة"، وأضاف: "لا أطيق الانتظار لرؤيتك".

وقال "بوليتيكو" إن اختيار الرئيس الأميركي نشر محادثات خاصة للعلن أثار صدمة الطبقة السياسية الحاكمة في بروكسل وخارجها.

وقال دبلوماسي رفيع المستوى للموقع إن تسريب الرسائل الخاصة "غير مقبول"، مضيفًا: "فهذا شيء لا يجب فعله. الأمر بالغ الأهمية؛ بعد هذا لن يثق به أحد. لو كنت قائدًا فلن تخبره بأي شيء. هذه وسيلة تواصل حاسمة لأنها سريعة ومباشرة، والآن كل شيء سيمر عبر الإجراءات البيروقراطية".

وأوضح الدبلوماسي أن هذه الرسائل السريعة تمكّن الوزراء والمسؤولين من تنسيق الحلول قبل إصدار بيانات علنية، مشددًا على أنه "من دون ثقة لا يمكن العمل معًا".

وتعد الرسائل النصية وسيلة مهمة للتواصل بين القادة الأوروبيين، كما أنشأوا مجموعة دردشة خاصة فيما بينهم لمناقشة كيفية الرد عندما يقوم ترامب بخطوة استفزازية.

ويخشى الدبلوماسيون والمسؤولون أن يؤدي تآكل الثقة الشخصية بين القادة الأوروبيين إلى تداعيات خطيرة للغاية.

وبعد تصاعد هجمات ترامب على الدول الأوروبية، بدأ القادة في التفكير في طريقة لصد ترامب.

سكاي نيوز
 
 


