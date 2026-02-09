غوتيريش: الإجراءات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية تقوّض حل الدولتين

الوكيل الإخباري- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ بشأن ما ورد عن قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي بالسماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين "أ" و "ب" من الضفة الغربية المحتلة. وحذر من أن المسار الحالي على الأرض، بما في ذلك هذا القرار، يُقوض فرص حل الدولتين.

