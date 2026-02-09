غوتيريش: الإجراءات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية تقوّض حل الدولتين

وجدد الأمين العام أنطونيو غوتيريش - في بيان منسوب للمتحدث باسمه - التأكيد على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
