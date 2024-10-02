غوتيريش: الحرائق المشتعلة في الشرق الأوسط تتحول بسرعة إلى جحيم

الوكيل الإخباري- عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، اجتماعا ناقش خلاله التطورات في الشرق الأوسط، واستمع الأعضاء الى إحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

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