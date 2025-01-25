غوتيريش: الحل للصراع في السودان لا يتحقق إلا بعملية سياسية شاملة

وحث غوتيريش، وفقًا لبيان صادر باسمه، الأطراف المتصارعة على الامتناع عن جميع الأعمال التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على السودان والمنطقة، بما في ذلك الآثار الاقتصادية والبيئية الخطيرة. وذكّر الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما يشمل حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وأشار غوتيريش إلى أن النساء والأطفال والرجال السودانيين هم من يدفعون الثمن الأكبر للهجمات العسكرية المستمرة بين الأطراف المتحاربة.
وجدد دعوته إلى حوار عاجل وحقيقي بين أطراف الصراع، بهدف تحقيق وقف فوري للأعمال العدائية لتجنيب المدنيين السودانيين مزيدًا من الأذى.
وأكد الأمين العام أن الحل المستدام للصراع لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية شاملة.
وبحسب البيان، فإن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، السيد رمضان لعمامرة، يواصل التواصل مع الأطراف وجميع أصحاب المصلحة المعنيين، بهدف تهدئة الصراع وتعزيز الحوار الشامل بقيادة السودانيين، بما يسهم في تحقيق نهاية مستدامة للحرب.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
كشف النقاب عن "مخطط سري" لميلانيا ترامب
-
خبير أمريكي يكشف سبب تصريحات ترامب المتشددة حول أوكرانيا
-
إسرائيل لن تنسحب كاملًا من جنوب لبنان.. وحزب الله لن يردّ
-
تحرك أميركي ضد الحوثيين والأمم المتحدة تندد باحتجازهم لموظفيها
-
تعيين مبعوثة أممية جديدة إلى ليبيا
-
ترامب و"الأيام الخمسة".. ماذا فعل فيها؟
-
بعد تعيينه وزيرا للدفاع في أميركا.. من هو بيت هيغسيث؟
-
ترامب يستثني مصر وإسرائيل من تعليق المساعدات الخارجية