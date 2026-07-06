غوتيريش: الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة أسرع من القدرة على مواكبته

وقال أمام المندوبين المشاركين في أول حوار عالمي على مستوى الحكومات حول الذكاء الاصطناعي والمنعقد في جنيف "التكنولوجيا التي يمكنها إعادة تشكيل الاقتصادات وتغيير عالم العمل والتأثير على الانتخابات وتغيير موازين الأمن، تنتشر بوتيرة أسرع من قدرة أي شخص –بما في ذلك من يطورونها– على مواكبتها".
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