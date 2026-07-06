غوتيريش: الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة أسرع من القدرة على مواكبته

الوكيل الإخباري- حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، من أن الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة أسرع من قدرة أي أحد على مواكبته، وحث على ضرورة وضع قواعد منسقة على الصعيد العالمي للحد من المخاطر المحتملة لا سيما تلك التي تهدد الأطفال.

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