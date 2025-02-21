غوتيريش: الشرق الأوسط يمر بفترة من التحول العميق مليئة بعدم اليقين

وأضاف غوتيريش، في كلمة متلفزة وجهها إلى الجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، المنعقدة في روما، أن المنطقة يجري إعادة تشكيلها، لكنه استدرك قائلًا: "ليس من الواضح ما الذي سيظهر، حيث ستقع على عاتقنا مسؤولية المساعدة على ضمان خروج شعوب الشرق الأوسط بالسلام والكرامة وأفق من الأمل يرتكز على الفعل".
وطالب غوتيريش بإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة.
وبخصوص لبنان، قال غوتيريش: "نعمل على تعزيز وقف الأعمال العدائية، ودعم حكومة يشعر فيها جميع اللبنانيين بأنهم ممثلون، ودولة تكون قادرة على ضمان الأمن لجميع مواطنيها".
وفي سوريا، قال إن الأمم المتحدة "تدعم عملية شاملة تُحترم فيها حقوق الجميع بشكل كامل، وتمهد الطريق نحو سوريا موحدة وذات سيادة، مع استعادة سلامة أراضيها بالكامل".
بترا
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