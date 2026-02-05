غوتيريش: انتهاء معاهدة الحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا "لحظة عصيبة"

وتنتهي صلاحية معاهدة "نيو ستارت" الخميس، ما يحرر رسميا كلا من موسكو وواشنطن من مجموعة من القيود المفروضة على ترسانتيهما النوويتين.
وقال غوتيريش في بيان "للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن، نواجه عالما بلا أي قيود ملزمة على الترسانات النووية الاستراتيجية للاتحاد الروسي والولايات المتحدة".
وأضاف أن معاهدة "نيو ستارت" ومعاهدات أخرى لمراقبة التسلح "حسنت بشكل جذري من أمن جميع الشعوب".
وتابع "هذا الإنهاء لعقود من الإنجازات لا يمكن أن يأتي في وقت أسوأ من هذا، إذ إن خطر استخدام سلاح نووي هو الأعلى منذ عقود".
ودعا غوتيريش واشنطن وموسكو إلى "العودة لطاولة المفاوضات دون تأخير والاتفاق على إطار بديل".
وتسيطر روسيا والولايات المتحدة على أكثر من 80% من الرؤوس الحربية النووية في العالم، لكن المعاهدات التي تحد من التسلح تتلاشى تدريجيا.
