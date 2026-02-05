الخميس 2026-02-05 08:49 ص

غوتيريش: انتهاء معاهدة الحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا "لحظة عصيبة"

غوتيريش: انتهاء معاهدة الحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا "لحظة عصيبة"
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
 
الخميس، 05-02-2026 07:34 ص
الوكيل الإخباري-   حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء، الولايات المتحدة وروسيا على الإسراع في توقيع اتفاق جديد للحد من الأسلحة النووية، وذلك عشية انتهاء صلاحية معاهدة حالية بهذا الشأن في "لحظة عصيبة على السلام والأمن الدوليين".اضافة اعلان


وتنتهي صلاحية معاهدة "نيو ستارت" الخميس، ما يحرر رسميا كلا من موسكو وواشنطن من مجموعة من القيود المفروضة على ترسانتيهما النوويتين.

وقال غوتيريش في بيان "للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن، نواجه عالما بلا أي قيود ملزمة على الترسانات النووية الاستراتيجية للاتحاد الروسي والولايات المتحدة".

وأضاف أن معاهدة "نيو ستارت" ومعاهدات أخرى لمراقبة التسلح "حسنت بشكل جذري من أمن جميع الشعوب".

وتابع "هذا الإنهاء لعقود من الإنجازات لا يمكن أن يأتي في وقت أسوأ من هذا، إذ إن خطر استخدام سلاح نووي هو الأعلى منذ عقود".

ودعا غوتيريش واشنطن وموسكو إلى "العودة لطاولة المفاوضات دون تأخير والاتفاق على إطار بديل".

وتسيطر روسيا والولايات المتحدة على أكثر من 80% من الرؤوس الحربية النووية في العالم، لكن المعاهدات التي تحد من التسلح تتلاشى تدريجيا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

النفط

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا

تعبيرية

أخبار محلية الأردن .. مدارس جديدة ونقل مدرسي مستدام ضمن رؤية تعليمية متكاملة

إصابات متوسطة بحادثي تدهور وتصادم وضبط مركبة تسير بسرعة جنونية

أخبار محلية إصابات متوسطة بحادثي تدهور وتصادم وضبط مركبة تسير بسرعة جنونية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يرفض الانحياز لفانس أو روبيو في جدل مرشح الجمهوريين لانتخابات الرئاسة المقبلة

علما تايوان والولايات المتحدة

عربي ودولي الرئيس التايواني يقول إن علاقة بلاده مع واشنطن "متينة" وسط تحذير صيني من بيعه أسلحة

فصل الكهرباء من الـ 9:30 صباحا الى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ 10 صباحا الى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

غوتيريش: انتهاء معاهدة الحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا "لحظة عصيبة"

عربي ودولي غوتيريش: انتهاء معاهدة الحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا "لحظة عصيبة"

أرشيفية

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس



 






الأكثر مشاهدة