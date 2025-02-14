غوتيريش: تدفق الأسلحة إلى السودان "يجب أن يتوقف"

وشدد غوتيريش خلال المؤتمر الإنساني رفيع المستوى لشعب السودان الذي عقد في مقر الاتحاد الأفريقي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على ضرورة حماية المدنيين، بما في ذلك العاملون في المجال الإنساني، فضلا عن تسهيل الوصول الإنساني السريع والآمن وغير المعاق والمستدام في جميع المناطق المحتاجة.
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