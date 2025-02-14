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غوتيريش: تدفق الأسلحة إلى السودان "يجب أن يتوقف"

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
أنطونيو غوتيريش
الجمعة، 14-02-2025 09:49 م

الوكيل الإخباري-   قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الدعم الخارجي وتدفق الأسلحة إلى السودان يجب أن يتوقف، لأن هذا يمكّن من استمرار الدمار المدني الهائل وسفك الدماء، مشددا على إن الشعب السوداني يريد وقف إطلاق النار الفوري وحماية المدنيين.

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وشدد غوتيريش خلال المؤتمر الإنساني رفيع المستوى لشعب السودان الذي عقد في مقر الاتحاد الأفريقي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على ضرورة حماية المدنيين، بما في ذلك العاملون في المجال الإنساني، فضلا عن تسهيل الوصول الإنساني السريع والآمن وغير المعاق والمستدام في جميع المناطق المحتاجة.

 
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