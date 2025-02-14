غوتيريش: تدفق الأسلحة إلى السودان "يجب أن يتوقف"

الوكيل الإخباري- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الدعم الخارجي وتدفق الأسلحة إلى السودان يجب أن يتوقف، لأن هذا يمكّن من استمرار الدمار المدني الهائل وسفك الدماء، مشددا على إن الشعب السوداني يريد وقف إطلاق النار الفوري وحماية المدنيين.

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