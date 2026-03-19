الجمعة 2026-03-20 06:03 ص

غوتيريش: جيران إيران لم يكونوا أطرافا في الصراع

أنطونيو غوتيريش
الخميس، 19-03-2026 11:44 م

الوكيل الإخباري-   دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إنهاء الحرب، مطالبًا إيران أيضًا بوقف الهجمات على جيرانها "الذين لم يكونوا أبدا أطرافا في الصراع".

وحذر غوتيريش من احتمالات خروج الحرب عن نطاق السيطرة، مضيفًا أن لديه رسالتين واضحتين: "الأولى إلى الولايات المتحدة وإلى إسرائيل: لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب التي تنطوي على خطر الخروج تمامًا عن نطاق السيطرة، مما يتسبب في معاناة هائلة للمدنيين".

 

وأضاف غوتيريش، أن الرسالة الثانية هي: "إلى إيران: توقفوا عن مهاجمة جيرانكم. إنهم لم يكونوا أبدًا أطرافًا في الصراع"، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن أدان هذه الهجمات وأمر بوقفها، كما أمر بفتح مضيق هرمز.

 
 


gnews

