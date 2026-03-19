غوتيريش: جيران إيران لم يكونوا أطرافا في الصراع

الوكيل الإخباري- دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إنهاء الحرب، مطالبًا إيران أيضًا بوقف الهجمات على جيرانها "الذين لم يكونوا أبدا أطرافا في الصراع".

وحذر غوتيريش من احتمالات خروج الحرب عن نطاق السيطرة، مضيفًا أن لديه رسالتين واضحتين: "الأولى إلى الولايات المتحدة وإلى إسرائيل: لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب التي تنطوي على خطر الخروج تمامًا عن نطاق السيطرة، مما يتسبب في معاناة هائلة للمدنيين".