غوتيريش: حقوق الإنسان ‌تُنتهك في شتى أنحاء العالم

الوكيل الإخباري- أكد أمين ‌عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، أن حقوق الإنسان ‌تُنتهك في شتى أنحاء العالم، مدلّلا على ذلك بالمعاناة الكبيرة للمدنيين جراء الحروب في السودان وقطاع غزة وأوكرانيا.

وبحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، قال غوتيريش في كلمة خلال افتتاح دورة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن حقوق الإنسان تتعرّض لـ "هجوم شامل حول العالم"، مشيرا الى أن "شريعة القوة باتت تغلب سيادة القانون".



وأشار إلى أن "هذا الهجوم لا يأتي من الظل، ولا بشكل مفاجئ، إنه يحدث في وضح النهار ويقوده غالبا أولئك الذين يمتلكون أكبر قدر من القوة".



ولفت غوتيريش إلى "الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والكرامة البشرية والقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مبينا أن المسار الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة واضح بشكل صارخ وهدفه محدد، وهو تقويض حل الدولتين، لكن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يسمح بحدوث ذلك.



وأضاف، أن حقوق الإنسان يتم تقليصها حول العالم بشكل متعمّد واستراتيجي مع التباهي بذلك أحيانا. إننا نعيش في عالم يتم تبرير المعاناة الجماعية بينما يُستخدم الناس كأوراق مساومة، ويتم التعامل مع القانون الدولي على أنه مجرّد مصدر إزعاج"، محذرا من أنه "عندما تنهار حقوق الإنسان، ينهار كل شيء معها".