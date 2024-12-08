غوتيريش: فرصة تاريخية للسوريين لبناء مستقبل مستقر

الوكيل الإخباري- أكد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، أن الشعب السوري أمام فرصة تاريخية لبناء مستقبل مستقر وسلمي.

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وفي بيان صدر باسمه، أشار غوتيريش إلى أن مستقبل سوريا ينبغي أن يكون قرارًا بيد السوريين أنفسهم، مؤكدا أن مبعوثه الخاص سيواصل العمل مع الأطراف لتحقيق هذه الغاية.



وأضاف "هناك الكثير من العمل الذي يجب إنجازه لضمان انتقال سياسي منظم نحو مؤسسات متجددة".