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غوتيريش: فرصة تاريخية للسوريين لبناء مستقبل مستقر

غوتيريش
غوتيريش
الأحد، 08-12-2024 11:02 م

الوكيل الإخباري-    أكد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، أن الشعب السوري أمام فرصة تاريخية لبناء مستقبل مستقر وسلمي.

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وفي بيان صدر باسمه، أشار غوتيريش إلى أن مستقبل سوريا ينبغي أن يكون قرارًا بيد السوريين أنفسهم، مؤكدا أن مبعوثه الخاص سيواصل العمل مع الأطراف لتحقيق هذه الغاية.


وأضاف "هناك الكثير من العمل الذي يجب إنجازه لضمان انتقال سياسي منظم نحو مؤسسات متجددة".


ودعا إلى التزام الهدوء وتجنب العنف في هذه المرحلة الحساسة، مع التأكيد على ضرورة حماية حقوق جميع السوريين دون تمييز، مشددا على وجوب احترام حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها في جميع الظروف، وفقًا للقانون الدولي.

 
gnews

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