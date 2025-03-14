 
الجمعة 2025-03-14 11:46 ص
 




            

        








    

        

        

            غوتيريش في زيارة لبنغلادش تضامنا مع الروهينغا في رمضان المبارك
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
            
                

                    الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الجمعة، 14-03-2025
    
    
        09:52 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  التقى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، بمستشار الشؤون الخارجية لبنغلاديش، محمد توحيد حسين ومع الممثل السامي المعني بقضايا الروهينجا، خليل الرحمن.اضافة اعلان


ويقوم غوتيريش حاليا بزيارة بنغلادش متضامنا خلال شهر رمضان المبارك مع الروهينغا.

وناقش غوتيريش، حسب بيان صدر باسمه، مع حسين جهود بنغلاديش الجارية في مجالي الانتقال والإصلاح، فيما ناقش مع خليل الرحمن "الوضع في ولاية راخين والمؤتمر الرفيع المستوى المقبل بشأن الروهينجا والأقليات الأخرى في ميانمار".

وأعرب غوتيريش عن تقديره للتعاون الوثيق بين الأمم المتحدة وبنغلاديش، مشيدا بما اسماه "كرم بنغلاديش تجاه لاجئي الروهينجا"، معربا عن تضامنه مع "عملية الإصلاح والانتقال" في البلاد.

كما شكر الأمين العام بنغلاديش على التزامها القوي بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حسب البيان.

بترا

                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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