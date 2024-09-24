غوتيريش محذرا: لبنان على حافة الهاوية وغزة كابوس

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الوكيل الإخباري- حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، من أن "لبنان على حافة الهاوية"، كما وصف غزة بأنها "كابوس دائم" يهدد المنطقة برمتها. اضافة اعلان





تحذير غوتيريش جاء في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي توجيه ضربات جوية على أهداف لحزب الله غداة يوم دام سقط فيه أكثر من 550 شهيدا.