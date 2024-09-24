 
الثلاثاء 2024-09-24 06:27 م
 
 

غوتيريش محذرا: لبنان على حافة الهاوية وغزة كابوس

أنطونيو غوتيريش
غوتيريش
الثلاثاء، 24-09-2024 05:28 م
الوكيل الإخباري-   حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، من أن "لبنان على حافة الهاوية"، كما وصف غزة بأنها "كابوس دائم" يهدد المنطقة برمتها.اضافة اعلان


تحذير غوتيريش جاء في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي توجيه ضربات جوية على أهداف لحزب الله غداة يوم دام سقط فيه أكثر من 550 شهيدا.
 
gnews

أحدث الأخبار

السفير العضايلة يلتقي طلبة أردنيين

أخبار محلية السفير العضايلة يلتقي طلبة أردنيين فازوا بمنافسات المؤتمر العربي لأمن المعلومات

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الخارجية : عودة الشاحنات الأردنية التي كانت محتجزة في سوريا

مشهد من الضاحية الجنوبية في بيروت مساء الإثنين

عربي ودولي 5 شهداء في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش محذرا: لبنان على حافة الهاوية وغزة كابوس

مقاتل في حزب الله

عربي ودولي حزب الله يعلن دخول صاروخ "فادي 3" الخدمة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: الضغط العسكري بلبنان قد يدفع باتجاه إبرام صفقة تبادل

علم إيران

عربي ودولي إيران: الدول الإسلامية لن تسمح بتحويل لبنان إلى غزة

حزب الله

عربي ودولي مصادر لبنانية : اغتيال القيادي بحزب الله (إبراهيم قبيسي)



 


الأكثر مشاهدة