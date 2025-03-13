غوتيريش: مستعدون للعمل مع الشعب السوري ودعمه

وأكد غوتيريش في بيان رسمي بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة للحرب السورية وقوفه إلى جانب الشعب السوري لتحقيق الوعد بمستقبل أفضل لجميع السوريين، مشددًا على ضرورة ضمان "أن تخرج سوريا من ظلال الحرب نحو مستقبل يقوم على الكرامة وسيادة القانون- يُصغى فيه إلى جميع الأصوات ولا يستثنى منه أحد".
وقال: "لقد آن الأوان للتحرك، فهناك حاجة ملحة لاتخاذ تدابير جريئة وحاسمة لضمان أن يتمكن السوريون، بصرف النظر عن العرق أو الدين أو الانتماء السياسي أو النوع الاجتماعي، من العيش بأمانٍ وكرامة وبلا خوف".
-
أخبار متعلقة
-
قلق أممي إزاء التطورات الأخيرة في البوسنة والهرسك
-
غارات إسرائيلية على منطقة جنتا عند الحدود اللبنانية السورية
-
بوتين يعلن الموافقة على جميع المقترحات لإنهاء الحرب مع أوكرانيا
-
الصين تؤكد دعمها الكامل للحقوق الفلسطينية
-
مسؤول أمريكي يؤكد امتلاء مراكز احتجاز المهاجرين
-
هذه شروط موسكو للهدنة مع كييف .. لائحة طويلة
-
رئيس الوزراء الكندي المنتخب يبدي استعداده للقاء ترامب بشرط واحد فقط
-
تقرير عبري يتحدث عن رضوخ نتنياهو لإملاءات ترامب.. ما علاقة زيلينسكي؟