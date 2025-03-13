 
الخميس 2025-03-13 11:30 م
 

غوتيريش: مستعدون للعمل مع الشعب السوري ودعمه

غوتيريش: مستعدون للعمل مع الشعب السوري ودعمه
غوتيريش
 
الخميس، 13-03-2025 11:03 م

الوكيل الإخباري-    قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إن الأمم المتحدة مستعدة للعمل جنباً إلى جنب مع الشعب السوري لدعم عملية انتقال سياسي تشمل الجميع وتضمن المحاسبة وتعزز التعافي على المستوى الوطني وتضع الأساس لتعافي سوريا على المدى الطويل وإعادة إدماجها في المجتمع الدولي.

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وأكد غوتيريش في بيان رسمي بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة للحرب السورية وقوفه إلى جانب الشعب السوري لتحقيق الوعد بمستقبل أفضل لجميع السوريين، مشددًا على ضرورة ضمان "أن تخرج سوريا من ظلال الحرب نحو مستقبل يقوم على الكرامة وسيادة القانون- يُصغى فيه إلى جميع الأصوات ولا يستثنى منه أحد".


وقال: "لقد آن الأوان للتحرك، فهناك حاجة ملحة لاتخاذ تدابير جريئة وحاسمة لضمان أن يتمكن السوريون، بصرف النظر عن العرق أو الدين أو الانتماء السياسي أو النوع الاجتماعي، من العيش بأمانٍ وكرامة وبلا خوف". 







    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            غوتيريش: مستعدون للعمل مع الشعب السوري ودعمه
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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