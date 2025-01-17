غوتيريش من جنوب لبنان: إسرائيل انتهكت القرار 1701

وأضاف غوتيريش في مؤتمر صحفي، أن اليونيفيل وقفت بشجاعة ومرونة في وجه الضربات عبر الخط الأزرق، وبما يتماشى مع القرار الذي يقضي ببقاء قوات حفظ السلام في مواقعها.
وأشار إلى استمرار العمل وبشكل وثيق مع الدول المساهمة بقوات في اليونيفيل لضمان الحصول على القدرات المعززة، وبما في ذلك إزالة الألغام والتخلص من الذخائر غير المنفجرة بهدف استئناف الدوريات ومهام المراقبة، وبما يمثل فرصة طال انتظارها لدعم الأطراف لإحراز تقدم حقيقي نحو التنفيذ الكامل للقرار 1701.
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