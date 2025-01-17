غوتيريش من جنوب لبنان: إسرائيل انتهكت القرار 1701

الوكيل الإخباري- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مقر قيادة "اليونيفل" في جنوب لبنان، إن بقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان، وتنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، يمثلان انتهاكا للقرار 1701 ويشكلان خطرا مستمرا على سلامة اليونيفيل وأمنها، ويجب أن يتوقف.

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وأضاف غوتيريش في مؤتمر صحفي، أن اليونيفيل وقفت بشجاعة ومرونة في وجه الضربات عبر الخط الأزرق، وبما يتماشى مع القرار الذي يقضي ببقاء قوات حفظ السلام في مواقعها.