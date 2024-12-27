غوتيريش: نندد بالتصعيد بين اليمن وإسرائيل

وقال "أحد أفراد طاقم خدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي الإنساني أصيب عندما تعرض مطار صنعاء للقصف".
وأضاف "الضربات الإسرائيلية على مطار صنعاء وموانئ البحر الأحمر ومحطات الكهرباء في اليمن تثير القلق بشكل خاص"
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