غوتيريش: هذا العام هو عام الأزمات ولبنان على شفا حرب شاملة

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة
وذكر غوتيريش أن غزة أصبحت مركزا لمعاناة لا يمكن تصورها بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مشيرا إلى مقتل مدنيين وصحفيين وعمال إغاثة إنسانية وموظفين أمميين.
وأضاف أن إسرائيل هاجمت المناطق السكنية في شمال غزة وأخلت المستشفيات وقطعت الكهرباء.
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