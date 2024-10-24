 
الخميس 2024-10-24 06:40 م
 

غوتيريش يؤكد الحاجة لإحلال السلام فى غزة ولبنان والسودان

أنطونيو غوتيريش
أنطونيو غوتيريش
الخميس، 24-10-2024 06:03 م

الوكيل الإخباري-   أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال قمة "بريكس بلس وأوت ريتش" ضرورة تحقيق السلام العادل في عدة مناطق، خاصة في غزة ولبنان والسودان.

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ودعا إلى وقف إطلاق النار الفوري وإطلاق سراح المحتجزين في غزة، بالإضافة إلى دعم قرار إقامة الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية. كما شدد على أهمية تطبيق القرار الأممي رقم 1701 في لبنان، وضرورة إنهاء النزاع في السودان.


وأشار غوتيريش إلى أن الأزمات الدولية المعقدة تتطلب تعاون الدول، وأنه لا يمكن لأي دولة حل المشكلات العالمية بمفردها.

 
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