غوتيريش يؤكد الحاجة لإحلال السلام فى غزة ولبنان والسودان

الوكيل الإخباري- أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال قمة "بريكس بلس وأوت ريتش" ضرورة تحقيق السلام العادل في عدة مناطق، خاصة في غزة ولبنان والسودان.

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ودعا إلى وقف إطلاق النار الفوري وإطلاق سراح المحتجزين في غزة، بالإضافة إلى دعم قرار إقامة الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية. كما شدد على أهمية تطبيق القرار الأممي رقم 1701 في لبنان، وضرورة إنهاء النزاع في السودان.