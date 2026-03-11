غوتيريش يبحث مع وزير خارجية ايران الوضع في المنطقة

الوكيل الإخباري- اعلنت الامم المتحدة الليلة الماضية ان أمينها العام أنطونيو غوتيريش ناقش في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الايرانية، سيد عباس عراقجي التصعيد العسكري الحالي في المنطقة.

