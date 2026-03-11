الأربعاء 2026-03-11 02:59 ص

غوتيريش يبحث مع وزير خارجية ايران الوضع في المنطقة

أنطونيو غوتيريش
أنطونيو غوتيريش
 
الأربعاء، 11-03-2026 01:37 ص

الوكيل الإخباري-    اعلنت الامم المتحدة الليلة الماضية ان أمينها العام أنطونيو غوتيريش ناقش في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الايرانية، سيد عباس عراقجي التصعيد العسكري الحالي في المنطقة.

اضافة اعلان


واكد الأمين العام، حسب بيان صحفي، موقفه كما ورد في البيانات السابقة على الحاجة لأن يحترم جميع الأطراف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بالكامل، وكذلك الامتناع عن أي هجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

علم الكويت

عربي ودولي "الدفاع الكويتية": رصد وتدمير 5 طائرات مسيرة معادية

صواريخ في سماء تل أبيب وسط وابل جديد من الهجمات الصاروخية الإيرانية

عربي ودولي التلفزيون الإيراني: موجة جديدة من الصواريخ تنطلق باتجاه إسرائيل

النفط

عربي ودولي الطاقة الدولية: جميع الخيارات متاحة لمواجهة ارتفاع أسعار النفط

الإمارات تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج

عربي ودولي الإمارات: تدمير 1626 صاروخًا ومسيرة منذ بداية الحرب

أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش يبحث مع وزير خارجية ايران الوضع في المنطقة

علم السعودية

عربي ودولي السعودية: اعتراض وتدمير مسيرتين بالربع الخالي متجهتين إلى حقل شيبة

إسرائيل تجدد هجماتها على طهران

عربي ودولي إسرائيل تعلن إطلاق "موجة غارات" على إيران



 






الأكثر مشاهدة