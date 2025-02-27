غوتيريش: يجب أن نأخذ من قيم شهر رمضان وسيلة للتسامي والتمسك بالإنسانية

وقال غوتيريش في رسالة متلفزة له، اليوم الخميس، بمناسبة حلول شهر رمضان: أبعث بأحر تمنياتي إلى المسلمين في العالم أجمع بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، مشيراً إلى أن شهر رمضان يجسد قيم التراحم والتعاطف والسخاء، وهو فرصة لإعادة التواصل مع العائلة والمجتمع، ولتذكر من هم أقل حظاً.
وبعث غوتيريش برسالة دعم خاصة إلى جميع أولئك الذين سيقضون هذه الأوقات المباركة وسط أجواء النزوح والعنف، معربا عن تضامنه مع كل أولئك الذين يعانون في غزة والمنطقة بأسرها، إلى السودان ومنطقة الساحل وما ورائها وإنه يضم صوته إلى أصوات صائمى رمضان في الدعوة إلى السلام والاحترام المتبادل.
وأضاف، أنه دأب في كل رمضان على القيام بزيارة تضامن وعلى الصيام مع أحد التجمعات المسلمة في أنحاء مختلفة من العالم، وهي زيارات تذكر العالم بالوجه الحقيقي للإسلام، لافتاً إلى أنه دائماً ما يعود محملا بالمزيد من الشعور الرائع بالسلام الذي يفيض به هذا الشهر.
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