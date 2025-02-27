غوتيريش: يجب أن نأخذ من قيم شهر رمضان وسيلة للتسامي والتمسك بالإنسانية

الوكيل الإخباري- دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الجميع إلى أن يأخذوا من قيم شهر رمضان الفضيل، وسيلة للتسامي وأن "نتمسك كلُّنا بإنسانيتنا المشتركة لبناء عالم أكثر عدلاً وسلاما للجميع " .

اضافة اعلان



وقال غوتيريش في رسالة متلفزة له، اليوم الخميس، بمناسبة حلول شهر رمضان: أبعث بأحر تمنياتي إلى المسلمين في العالم أجمع بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، مشيراً إلى أن شهر رمضان يجسد قيم التراحم والتعاطف والسخاء، وهو فرصة لإعادة التواصل مع العائلة والمجتمع، ولتذكر من هم أقل حظاً.



وبعث غوتيريش برسالة دعم خاصة إلى جميع أولئك الذين سيقضون هذه الأوقات المباركة وسط أجواء النزوح والعنف، معربا عن تضامنه مع كل أولئك الذين يعانون في غزة والمنطقة بأسرها، إلى السودان ومنطقة الساحل وما ورائها وإنه يضم صوته إلى أصوات صائمى رمضان في الدعوة إلى السلام والاحترام المتبادل.